Beşiktaş, Jean Onana ile sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA’nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Kamerunlu 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor.

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Euro ödenecektir.

Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. ” ifadelerine yer verildi.