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Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'nun Benfica'dan satın alma opsiyonuyla 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta forma giydi, 9 gol ile 4 asist kaydetti. Mario, Portekiz Milli Futbol Takımı'nda ise 2014 yılından beri 56 kez forma giydi.

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