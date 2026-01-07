  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı
Takip Et

Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı
Takip Et

Siyah-beyazlı kulüpten Svensson'un ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson’la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.