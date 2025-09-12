Beşiktaş, Jota Silva'yı duyurdu!

  1. Ekonomim
Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır.

Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

