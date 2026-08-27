Beşiktaş kaybetse de tur atladı: Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde
Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçın avantajıyla toplamda 3-1'lik skorla tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk oldu. Dariaus Gireno Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Zalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, toplamda 3-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı