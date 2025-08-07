Beşiktaş, Konferans Ligi için St. Patrick's ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk'e iki maçta da mağlup olarak elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ne katlmak için ikinci ön eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, maç için dün İrlanda'ya gitti.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini ancak bu turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Tallaght Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Solskjaer, “Shakhtar Donetsk maçlarının ardından bir hayal kırıklığı yaşadık ama şimdi başka bir turnuvada mücadele ediyoruz. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularımız bu hafta iyi reaksiyon gösterdiler. Zor bir maça çıkacağız. Geçen yıl Başakşehir burada 0-0 berabere kaldı. Rakibimizin savaşacağını biliyorum. Son zamanlarda form tuttular. 17 yaşında Tottenham’a transfer olacak genç bir oyuncaları var. Ona da dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın bugün St. Patrick's ile Tallaght Stadı'nda oynayacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetecek.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Mert - Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek - Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario - Abraham.