Beşiktaş kongre üyeliği ücretine zam geldi

Beşiktaş Kulübü'nün idari ve mali genel kurul toplantısında kongre üyeliği giriş ücreti 50 bin lira, yıllık aidat ise 1.500 lira olarak belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi hakkında açıklamalar yaptı.

Abraş'ın konuşmasının ardından kongre divan başkanı Affan Keçeci'nin yaptığı oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Daha sonra verilen önergeyle birlikte bütçe revize edilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama esnasında salonda bütçeyi kabul etmeyen iki kişinin kalması dikkati çekti.

Beşiktaş Kulübü kongre üyeliğine giriş ücreti 20.000 TL’den 50.000 TL’ye, yıllık aidat ise 720 TL’den 1.500 TL’ye yükseltildi.

 

