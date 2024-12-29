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Beşiktaş kongresinde gerginlik! Mete Vardar oğluna tokat attı

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, kendisini sakinleştirmeye çalışan oğluna tokat attı. Vardar daha sonra oğlunu öperek poz verdi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş kongresinde gerginlik! Mete Vardar oğluna tokat attı
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gerçekleşen oy verme sürecinin ardından görevliler oy sayımına başladı.

Oğluna tokat attı

Kürsüde yer alan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, "Ayıp! Terbiyesizlik yapmayın. Birlik beraberlik diyoruz ama orayı bağırttırıyorsun." dedi. Serdal Adalı destekçileriyle kısa sürelik gerginlik yaşayan Vardar, o sırada kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı.

Oğlunu öperek poz verdi

Yaşanan gerginlik sonrası platformdan ayrılan Mete Vardar, oğlu Sinan Vardar'ı yanına aldı. Vardar, oğlunu öperek poz verdi.

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