Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak. Aydın’a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Özer Özden eşlik edecek.