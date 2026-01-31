  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu
Takip Et

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.