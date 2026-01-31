Beşiktaş Konyaspor'u 10 kişiyle geçti

Beşiktaş'ın gülleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Orkun Kökçü, böylece üst üste iki lig maçında da gol atmış oldu. Bunun yanı sıra siyah-beyazlıların yeni transferi Asllani, Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçta oyuna girdikten 6 dakika sonra direkt kırmızı kart gördü.

Son 11 maçta mağlubiyet görmedi

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi. Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.