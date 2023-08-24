  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Beşiktaş Kulübü PFDK'ya sevk edildi
Takip Et

Beşiktaş Kulübü PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ'ın PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e soruşturmaFIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e soruşturmaSpor

 