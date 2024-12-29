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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü bugün yeni başkanını seçiyor. Başkanlık yarışında Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışıyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidiyor.

3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadan 29 Kasım'da istifa etmişti. Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışacak.

Adayların listeleri

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

Hüseyin Yücel'in listesi

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdar Adalı'nın listesi

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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