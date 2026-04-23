  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş kupada yarı final biletini kaptı
Takip Et

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Konyaspor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-gyu Oh ile 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken Alanyaspor turnuvaya veda etti.

Beşiktaş yarı final mücadelesinde Konyaspor'la karşılaşacak.