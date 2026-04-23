Beşiktaş kupada yarı final biletini kaptı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Konyaspor'un rakibi oldu.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Hyeon-gyu Oh ile 85. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken Alanyaspor turnuvaya veda etti.
