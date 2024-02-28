Beşiktaş, Kupa'da yarı finalde: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 yenerek Kupa'da finale yükseldi. Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.
İlk yarı
23. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ortasında ceza sahası içi sol çaprazından Gedson’un şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
32. dakikada Muçi’nin uzak mesafeden şutunda kaleci Deniz’den dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada sağ taraftan Niangbo’nun pasında ceza yayında topla buluşan Muhammet Demir’in ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
42. dakikada Mert Günok’un uzun pasında topla buluşan Semih, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına kadar ilerledi. Semih’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz topu çeldi.
İkinci yarı
57. dakikada sol taraftan topla beraber ceza sahası içine kadar ilerleyen Muçi, pasını penaltı noktasındaki Rashica’ya aktardı. Rashica’nın sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
58. dakikada sağ taraftan Gedson’un kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada Sambou’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao’nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
83. dakikada Zainutdinov’un kısa düşen geri pasında topla ceza sahasına giren Sambou’nun sağ çaprazdan vuruşunda savunmadan seken top altıpasın gerisindeki Yunus Mallı’nın önüne düştü. Yunus’un şutunda Necip kale çizgisi önündeki müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Zainutdinov dk. 82), Al Musrati, Salih Uçan (Cenk Tosun dk. 46), Gedson Fernandes, Rashica (Amartey dk. 70), Muçi (Ghezzal dk. 90), Semih Kılıçsoy (Muleka dk. 90)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Aboubakar, Worrall, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Fernando Santos
Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Ahmet Oğuz dk. 28), Damjanovic (Kahraman Demirtaş dk. 46), Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen (Boateng dk. 80), Oğulcan Ülgün (Ndao dk. 64), Yunus Mallı, Cicaldau, Niangbo, Muhammet Demir (Junior Sambou dk. 64)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Slowik, Guilherme, Nzonzi, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Goller: Salih Uçan (dk. 32), Cenk Tosun (dk. 58) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Beşiktaş), Ahmet Oğuz, Kahraman Demirtaş (Konyaspor)