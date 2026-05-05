Beşiktaş kupaya veda etti, Konyaspor finalde!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada penaltıdan Enis Bardhi kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Beşiktaş turnuvaya veda etti.
Konyaspor finalde Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.