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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı ve ek süre verdiği Kyle Walker-Peters'ın yeniden ek süre istemesi sebebiyle transferden vazgeçildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti!
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Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Beşiktaş, Kyle Walker-Peters’tan vazgeçtiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Gelişi ertelenmişti

Kulüp, oyuncunun sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildiğini ancak gelişinin ertelendiğinin kamuoyuyla paylaşmıştı.

"Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur" ifadeleriyle devam eden açıklamada, futbolcunun transfer sürecinde ek süre talebinde bulunduğu belirtilmişti.

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