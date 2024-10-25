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Beşiktaş, Lyon’u tek golle geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Gedson Fernandes'in golüyle Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerek Fransız ekibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş, Lyon’u tek golle geçti
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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oldu. Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyet getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes attı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 3'e yükseltirken Lyon, 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Çarşamba günü sahasında Malmö'yü konuk edecek. Lyon da deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak.

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