Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili hakemlere suç duyurusu

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan 'tokat' tartışması yargıya taşındı. Karşılaşmanın 8'inci dakikasında Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan gerginlik sonrası Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet kırmızı kart bekledi. Beklenen kart çıkmayınca pozisyon karşılaşmanın önüne geçti. Beşiktaş ise sanal medya hesaplarından açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard'a yönelik hareketin hakemler tarafından cezasız bırakıldığı gerekçesiyle, Antalya'da avukatlar Hasan Nizam, Abdullah İlkkahraman ve Sude Budak tarafından maçın orta hakemi Adnan Deniz Kayatepe ve VAR hakemi Bülent Birincioğlu hakkında, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

'Yaptırım uygulaması gerekiyordu'

Söz konusu pozisyonun günlerdir hem ülke hem de vatandaşlar açısından gündemdeki yerini koruduğunu söyleyen avukat Hasan Nizam, "Alanyaspor futbolcusunun Beşiktaş futbolcusuna tokat niteliğinde hareketi bulunmakta. Bu hareketin TCK kapsamında suç olup olmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunmasak dahi, maçı yöneten orta hakemin ve VAR hakeminin bu olayı görüp, gerekli tespiti yaparak oyun kurallarına aykırılık durumunda yaptırım uygulaması gerekiyordu. Bu durum maç esnasında gerçekleşmediği için Türk Ceza Kanunu'nun 257’nci maddesi kapsamında, duyarlı vatandaşlar ve dikkatli hukukçular olarak suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'Görevi kötüye kullanma suçu'

Hakemlerin karşılaşmalar sırasında kamu görevi yaptığını söyleyen Avukat Abdullah İlkkahraman, “Spor kamuoyu, pozisyonla ilgili haksız karar verildiğine dair mutabık kalmıştır. VAR hakeminin olayı görüp orta hakeme karar mekanizması olarak bildirmemesi, TCK 257 kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu ihtiva ettiği görülmektedir. İlgililer hakkında kasti ya da ihmali bir durum var ise soruşturulması için başvurumuzu yaptık. VAR hakeminin çok açık bir şekilde tokat niteliğindeki bu hareketi görmemesi mümkün değil" diye konuştu.

'Amacımız yıpratmak değil'

Avukat Sude Budak da hukuki süreçteki hedeflerinin herhangi bir takımı veya kişiyi yıpratmak olmadığını vurgulayarak, "Futbol oyun kurallarına aykırı olduğunu düşündüğümüz pozisyonla ilgili CMK 158 kapsamında ihbar hakkımızı kullanarak suç duyurusunda bulunduk. Amacımız TCK 257 kapsamında kamu görevini ihlal suçunun oluşup oluşmadığının savcılık makamınca değerlendirilmesini sağlamaktır" ifadelerinde bulundu.

Beşiktaş cephesinden sert tepki

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü ve yöneticileri, hakem kararlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün sanal medya hesaplarından, “Alanyaspor'la oynadığımız maçta hakemlerin sergilemiş olduğu yönetim, Türk hakemliği için bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini almıştır. Rakip oyuncu, dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. VAR'daki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı" açıklamasını yaptı.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, "Bana net bir tokat atıldı. Kararın değişmesi gerekiyordu" diyerek karara isyan etmişti.