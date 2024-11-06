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Beşiktaş Malmö'yü iki golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Beşiktaş Malmö'yü iki golle geçti
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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muci ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Malmö'nün tek golünü 90+3'te Rieks kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken Malmö, 3 puanda kaldı. 

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşılaşacak. Malmö ise Ferençvaroş'a konuk olacak.

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