Beşiktaş Malmö'yü iki golle geçti
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muci ile 85. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Malmö'nün tek golünü 90+3'te Rieks kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken Malmö, 3 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, 28 Kasım'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'le karşılaşacak. Malmö ise Ferençvaroş'a konuk olacak.