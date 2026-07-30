Beşiktaş Midtjylland'ı devirdi: Bir üst tura çıktı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yendi ve tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ile 75. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Ayrıca Midtjylland'da Martin Erlic, maçın 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından ilk maçı da 1-0 kazanan Beşiktaş toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Temsilcimiz 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.