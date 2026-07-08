Beşiktaş, milli yıldız Salih Özcan'ın transferini resmen açıkladı

Yaz transfer dönemine hareketli bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo Italiano'ya emanet eden siyah-beyazlı ekip, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'in ardından orta saha rotasyonunu güçlendirecek bir ismi daha kadrosuna katarak transferde beşinci takviyesini gerçekleştirdi.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Salih Özcan'la prensip anlaşmaya vardığını duyurdu. Salih'in sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Beşiktaş'tan açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.”