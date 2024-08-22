Beşiktaş, Muleka için kararını verdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bildirimde Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a transfer olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya Lugano maçları için bildirdiği listede yer alan Jackson Muleka, ilk maçın kamp kadrosuna dahil edilmemişti.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.