Beşiktaş olağanüstü seçime mi gidiyor?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öne sürüldü. Ekİm ayında yapılması planlanan seçimde Adalı’nın yeniden aday olması bekleniyor.
Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul gündeme geldi.
Sözcü’nün haberine göre Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulunu yenilemek ve kongreden yeniden güvenoyu almak amacıyla olağanüstü seçime gitme kararı aldı.
Adalı’nın bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecini değerlendireceği belirtildi.
Olağanüstü genel kurulun ekim ayında yapılmasının planlandığı ve kararın kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.
Serdal Adalı’nın kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı, yeni dönem için hazırlayacağı yönetim kurulu listesinde ise önemli değişikliklere gideceği öne sürüldü.
Seçim tarihi ve kongre takviminin yönetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.