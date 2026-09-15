Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçının hakemi belli oldu

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.