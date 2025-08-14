  1. Ekonomim
Beşiktaş play-off turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme rövanşında St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.


UEFA Konferans 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, St.Patrick's ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.

St. Patrick's, karşılaşmanın henüz 1. dakikasında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 3'ncü dakikada Carty, penaltıdan topu ağlara gönderdi. Maçın 34'ncü dakikasında Ryan McLaughlin, topu ağlara gönderdi ve St. Patrick's 2-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Demir Ege Tıknaz, 43'te farkı 1'e indirdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49'da Abraham ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 79'ncu dakikasında ise Mario sahneye çıkarak geri dönüşü tamamladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Play-Off Turu'nda gelecek hafta Lausanne-Sport ile karşılaşacak.

