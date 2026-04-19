Beşiktaş Samsunspor yenilgisi ile zirveden uzaklaştı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
4. sırada yer alan Beşiktaş bu skorla 55 puanda kaldı. Samsunspor ise puanını 42 yaptı ve 7. sıradaki yerini korudu.
İlk yarıdan notlar
7. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.
13. dakikada Orkun'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.
18. dakikada seri çalımlarla ceza sahası ön çizgisine kadar giden Ntcham'ın şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
22. dakikada Tomasson'un soldan penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Ntcham'ın şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
45+2. dakikada topla ceza sahasına giren Agbadou'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan son anda opu kornere çeldi.
İkinci yarıdan notlar
50. dakikada Ntcham’ın pasında ceza sahası yayı üzerinden Holse’nin gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0
53. dakikada Toure’nin pasıyla buluşan Cengiz Ünder’in çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada Emre Kılınç’ın pasında Coulibaly’nin ceza sahası yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 2-0
63. dakikada Tomasson’un içeri çevirdiği topta seken topa iyi yükselen Holse’nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı ve Okan’ı farklı köşelere gönderdi. 2-1