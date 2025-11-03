  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Seçil Aygül ile yollarını ayırdı: KAP'a açıklama yapıldı
Takip Et

Beşiktaş, Seçil Aygül ile yollarını ayırdı: KAP'a açıklama yapıldı

Beşiktaş, genel müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Seçil Aygül ile yollarını ayırdı: KAP'a açıklama yapıldı
Takip Et

Beşiktaş, Genel Müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aygül’ün görevinden ayrıldığını duyurarak bu kararı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Beşiktaş Aygül ile yollarını ayırdığını şu ifadelerlerle duyurmuştu:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Aygül'ün konumu siyah-beyazlı kulüpte uzun süredir tartışma konusuydu.

Konut kredisi faizleri son iki yılın dibinde: 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar?Konut kredisi faizleri son iki yılın dibinde: 120 ay vadeli 1 milyon liranın aylık ödemesi ne kadar?Ekonomi

 

Fergani’nin iki uydusundan ilk sinyal geldiFergani’nin iki uydusundan ilk sinyal geldiTeknoloji

 

Spor
Galatasaray - Ajax maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Ajax maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bir öz güven kaybı yaşıyoruz
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bir öz güven kaybı yaşıyoruz
Tedesco, ilk derbisinde kazandı
Tedesco, ilk derbisinde kazandı
Derbide gol düellosu: Fenerbahçe geriden gelip kazandı
Derbide gol düellosu: Fenerbahçe geriden gelip kazandı
Şişeye tekme atan Sergen Yalçın kırmızı kartla tribüne gönderildi (VİDEO)
Şişeye tekme atan Sergen Yalçın kırmızı kartla tribüne gönderildi
Beşiktaş kongre üyeliği ücretine zam geldi
Beşiktaş kongre üyeliği ücretine zam geldi