Beşiktaş, Seçil Aygül ile yollarını ayırdı: KAP'a açıklama yapıldı

Beşiktaş, Genel Müdür Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aygül’ün görevinden ayrıldığını duyurarak bu kararı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Beşiktaş Aygül ile yollarını ayırdığını şu ifadelerlerle duyurmuştu:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Aygül'ün konumu siyah-beyazlı kulüpte uzun süredir tartışma konusuydu.