Beşiktaş seçime gidiyor: Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi açıklandı
Beşiktaş'ın 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Serdal Adalı ile yarışacak mevcut başkan Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi açıklandı.
Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Serdal Adalı ile başkanlık yarışına girecek Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin