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Beşiktaş seçime gidiyor! Serdal Adalı yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş'ın 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi açıklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş seçime gidiyor! Serdal Adalı yönetim kurulu listesi belli oldu
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Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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