Beşiktaş seçime gidiyor! Serdal Adalı yönetim kurulu listesi belli oldu
Beşiktaş'ın 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi açıklandı.
Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Hüseyin Yücel ile başkanlık yarışına girecek Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç