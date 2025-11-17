  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı
Takip Et

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sabah saatlerinde geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından gözlem altına alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, deneyimli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı
Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdiği açıklandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre deneyimli çalıştırıcının operasyonu başarıyla tamamlanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibinden alınan bilgilere göre rutin kontroller sırasında tespit edilen rahatsızlığın ardından anjiyo yapılmasına karar verildi.

İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonun herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandığı, Yalçın’ın operasyon sonrası dinlenmeye alındığı belirtildi.

Doktorların, deneyimli teknik direktörün birkaç gün gözlem altında tutulacağını, ardından normal yaşantısına ve görevine dönebilmesi için sürecin yakından takip edileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Beşiktaş kulübü, resmi açıklamasında “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından taraftarlar ve futbol camiası sosyal medya üzerinden Yalçın’a destek mesajları gönderdi.

Milli Takım'da sakatlık: Kaan Ayhan ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldıMilli Takım'da sakatlık: Kaan Ayhan ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldıSpor
Spor
A Milli Takım, İspanya'yı elinden kaçırdı
A Milli Takım, İspanya'yı elinden kaçırdı
Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı
Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Galatasaray'dan sakatlanan 5 futbolcu için açıklama
Galatasaray'dan sakatlanan 5 futbolcu için açıklama
Türkiye–İspanya maçı senaryoları: Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Türkiye–İspanya maçı senaryoları: Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Futbolda bahis soruşturması | TFF 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza
Futbolda bahis soruşturması | TFF 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza