  Beşiktaş sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği'ne aktaracak
Beşiktaş sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği’ne aktaracak

Beşiktaş, sermaye artırımından elde edilen fonun yüzde 97,63'ünün Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği’ne aktaracak
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., sermaye artırımına ilişkin elde edilen fonun kullanımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi. 

Kulübün açıklamasına göre, sermaye artırımıyla toplam 6 milyar 325 milyon 267 bin TL kaynak elde edilecek.

Siyah-beyazlılar, gelirin 6 milyar 175 milyon 129 bin 670 lirasının yani yüzde 97,63'ünün Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanılacağını duyurdu.

Geriye kalan yüzde 2,37'lik bölüm (150 milyon 141 bin TL) ise futbolculara, teknik ekibe ve personele yapılacak ödemelerin yanı sıra bonservis giderleri ve diğer cari ödemelerde değerlendirilecek.

