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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Haber Merkezi
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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.

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