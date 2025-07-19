Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.