  Beşiktaş, St Parick's'i 4-1 ile geçti
Beşiktaş, St Parick's'i 4-1 ile geçti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda ekibi St. Patrick’s takımını deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, St Parick's'i 4-1 ile geçti
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda St. Patrick's ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmadan ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 8'de Mario, 14,23 ve 43'te Tammy Abraham kaydetti.

İrlanda ekibinin tek golünü 49'da Simon Power kaydetti.

Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

