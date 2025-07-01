Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, İstanbul'a geliyor. Yıldız golcü, uçaktan taraftarlara seslendi.
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Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Tammy Abraham, İstanbul uçuşundan video paylaştı.
O anları Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı yayımladı.
İngiliz golcü, "Merhaba Kara Kartallar, sizin için geliyorum. Görüşürüz" dedi.
Geliyor! 🦅#TammyAbraham | #BurasıBeşiktaş pic.twitter.com/1vBEEAM5b6— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 1, 2025
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