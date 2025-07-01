  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor
Takip Et

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, İstanbul'a geliyor. Yıldız golcü, uçaktan taraftarlara seslendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor
Takip Et

Beşiktaş'ın Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Tammy Abraham, İstanbul uçuşundan video paylaştı.

O anları Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı yayımladı.

İngiliz golcü, "Merhaba Kara Kartallar, sizin için geliyorum. Görüşürüz" dedi.

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti yerine getirilecekÜnlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Vasiyeti yerine getirilecekGündem
Spor
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
99. Gazi Koşusu heyecanı: Galip at sahibine 30 milyon lira kazandıracak
99. Gazi Koşusu heyecanı: Galip at sahibine 30 milyon lira kazandıracak
Yıldırım riski nedeniyle Benfica - Chelsea maçı durdu! Karşılaşma tatil edildi
Yıldırım riski nedeniyle Benfica - Chelsea maçı durdu! Karşılaşma tatil edildi
Aybige Su Irçağ'dan İtalya'da önemli başarı: İlk Türk kadın yüzücü oldu
Aybige Su Irçağ'dan İtalya'da önemli başarı: İlk Türk kadın yüzücü oldu