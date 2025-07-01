  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Tammy Abraham'ı KAP'a bildirdi!
Takip Et

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Roma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı KAP'a bildirdi!
Takip Et

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme haline olduğu golcü futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşmaya vardı.

KAP'a açıklama yapıldı

Kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Tammy Abraham'ı taşıyan özel uçak, saat 18.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

SON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Bazı metro durakları kapatıldıSON DAKİKA... İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Bazı metro durakları kapatıldıGündem

 

Anadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sıradaAnadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sıradaŞehirler

 

Spor
Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu: İstanbul'a geliyor
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı
99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
99. Gazi Koşusu heyecanı: Galip at sahibine 30 milyon lira kazandıracak
99. Gazi Koşusu heyecanı: Galip at sahibine 30 milyon lira kazandıracak