Beşiktaş tek golle tur avantajını kaptı
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Ayrıca Midtjylland'ta Friday Etim 15. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş üst tura yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Midtjylland'ın ev sahipliğinde Danimarka'da oynanacak.