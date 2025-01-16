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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensipte anlaştı

Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmele evrakları Solskjaer’e gönderildi ve imzalı geri dönüş bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın yarın İstanbul’da olması, cumartesi günü Samsunspor maçını da tribünden izlemesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile prensipte anlaştı
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün 51 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer olması bekleniyor. Beşiktaş, Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı.

1.5 yıllık anlaşma yapılan Solskjaer'in yarın (17 Ocak'ta) İstanbul'a gelme ihtimali yüksek.

2019-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki Norveçli teknik adam, son olarak UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

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