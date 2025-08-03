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Beşiktaş transferi duyurdu: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor

Beşiktaş, 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş transferi duyurdu: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar İtalya ekibinde kiralık olarak forma giyeceğini açıklayıp, genç oyuncuya başarı dileğinde bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.

Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

20 yaşındaki genç forvet, alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 87 maça çıkarken 16 gol - 9 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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