Beşiktaş transferi duyurdu: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor
Beşiktaş, 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar İtalya ekibinde kiralık olarak forma giyeceğini açıklayıp, genç oyuncuya başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.
Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Resmi Açıklama | Semih Kılıçsoy— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 3, 2025
Başarılar @Semihkilicsoy 🦅
🔗 https://t.co/84Ij0FIlPa pic.twitter.com/zTIjr9GTrg
20 yaşındaki genç forvet, alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 87 maça çıkarken 16 gol - 9 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlamıştı.