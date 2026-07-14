Beşiktaş, Trossard KAP’a bildirdi

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan’ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Trossard’ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki hücum oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.