Beşiktaş Trossard'ın maliyetini açıkladı

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için İngiltere ekibi Arsenal'e 6 eşit taksit halinde üç yılda 18 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek oyuncuya her bir futbol sezonu için 6 milyon 500 bin avro ödeneceği de bildirildi.

Trossard, Beşiktaş Park'ta kulüp başkanı Serdal Adalı'nın katılımıyla yarın saat 19.03'te taraftarların önünde gerçekleştirilecek törenle sözleşme imzalayacak.