  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, tur biletini İstanbul'a bıraktı
Takip Et

Beşiktaş, tur biletini İstanbul'a bıraktı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, tur biletini İstanbul'a bıraktı
Takip Et

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport'a konuk oldu. Lozan kentinde bulunan La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica kaydederken Lausanne'ın golünü 83. dakikada Okoh attı.

Rövanş karşılaşmasını kazanan takım UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor üstünlüğünü koruyamadıSamsunspor üstünlüğünü koruyamadıSpor
Başakşehir, tur şansını zora soktuBaşakşehir, tur şansını zora soktuSpor

 

Spor
Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı
Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı
Başakşehir, tur şansını zora soktu
Başakşehir, tur şansını zora soktu
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a ceza
PFDK'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a ceza
Galatasaray Victor Nelsson'ı satış opsiyonlu Verona'ya kiralandı
Galatasaray Victor Nelsson'ı satış opsiyonlu Verona'ya kiralandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti
Hatayspor’un eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz hayatını kaybetti