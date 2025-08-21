Beşiktaş, tur biletini İstanbul'a bıraktı
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport'a konuk oldu. Lozan kentinde bulunan La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Mücadelede Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Milot Rashica kaydederken Lausanne'ın golünü 83. dakikada Okoh attı.
Rövanş karşılaşmasını kazanan takım UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.