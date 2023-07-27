Beşiktaş tur için avantaj yakaladı
Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 yenmeyi başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.
83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1
Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.