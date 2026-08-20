Beşiktaş tur kapısını araladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Oh, 12. dakikada Murillo ve 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak adına önemli avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak.