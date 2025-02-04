Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda avantaj yakaladı

Kupanın ilk maçında Sivasspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci maçta da Kırklarelispor'u 2-0 yenerek çeyrek final yolunda avantaj elde etti.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçını 26 Şubat'ta Antalyaspor'la deplasmanda oynayacak.

Muçi'den kritik gol

Ernest Muçi, Kırklarelispor karşısında 62. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

Beşiktaş'ın gol bulmakta zorlandığı bölümlerde sahneye çıkan Muçi, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6. golünü kaydetti ve 62. dakikada attığı şık golle takımına önemli 3 puanı kazandıran isimlerden oldu.

Kupadaki ilk golünü kaydeden Arnavut oyuncu, ligde Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında gol sevinci yaşamıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Avrupa'daki tek golünü ise Malmö'ye atmıştı.

Mario ikinci golünü attı

Beşiktaş'ın maçtaki ikinci golünü 79. dakikada atan Joao Mario siyah-beyazlı formayla ikinci golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid karşısında penaltıdan atarak Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşayan Portekizli futbolcu, Milot Rashica'nın pasında değerlendirerek topu boş kaleye göndererek takımını 2-0 öne geçirerek rahat nefes aldırdı.

Solskjaer ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan Norveçli teknik adamın ilk maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ikinci maçında Antalyaspor'la berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Twente'ye 1-0 yenilmişti.

Olimpiyat'ta yine kazandı

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupaya ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı 5-0'la geçerek ikinci kupasını kazandı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'ndaki son mücadelesinde ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı. Beşiktaş Kulübü maçtan önce yaptığı paylaşımda ise stadın fotoğraflarını "İkinci evimiz" mesajıyla paylaşmıştı.