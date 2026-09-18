Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı İlhan Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 15'te İlhan Fakılı, 56'da Cerny, 59'da Murillo ve 81'de Poku kaydetti.
Marsilya'nın tek golü ise 29'da Abdallah'tan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan taraf oldu.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ikinci maçında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.