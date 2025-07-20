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Beşiktaş vazgeçmişti: Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer etmekten vazgeçtiği 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters'ın West Ham United'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş vazgeçmişti: Kyle Walker-Peters'ın yeni takımı belli oldu
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sonrasında ise transferinden vazgeçtiği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

Kyle Walker-Peters, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham United'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Peters, "Gerçekten heyecanlıyım sanki uzun zamandır beklenen bir şeymiş gibi hissediyorum. Geçmişte kulübe transfer olmamla ilgili haberler çıkmıştı, şimdi burada olmaktan mutluyum" dedi.

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