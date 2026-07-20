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Beşiktaş ve Başakşehir FK'nın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3’üncü eleme turlarının kura çekimi, UEFA’nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Beşiktaş ve Başakşehir FK’nın muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi
DHA
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Beşiktaş ve Başakşehir FK'nın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu’nda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı geçmesi halinde bir üst turda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Danimarka ekibine elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Beşiktaş, Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda ise Boheminas - Balkani eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Başakşehir FK, Vaduz - AC d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Inter Turku ile mücadele edecek Başakşehir FK, rakibini elemesi halinde Vaduz - AC d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibine elenmesi halinde ise Avrupa defterini kapatacak.

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