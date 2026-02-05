Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşmalarının VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Grubu C Grubu 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak.

MHK'nın açıklamasına göre; saat 20:30'da başlayacak müsabakada VAR'da Sinan Dereciş, AVAR'da Mehmet Kısal olacak.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında saat 18:00'de başlayacak ve Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği Türkiye Kupası karşılaşmasında ise VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Asen Albayrak görev yapacak.