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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarına Perşembe günü çıkacak. 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ajax-Beşiktaş maçında İngiliz hakem John Brooks görev yapacak. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Maçta VAR hakemi olarak Stuart Attwell, AVAR olarak ise Peter Bankes yer alacak.

Fenerbahçe'nin Union SG'yi konuk edeceği karşılaşmayı ise Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. VAR hakemi olarak Bastien Dechepy, AVAR'da ise Romain Lissorgue görev alacak.

Fenerbahçe'nin Union SG'yi konuk edeceği karşılaşma 19:45'te, Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'la oynayacağı mücadele ise 22:00'de başlayacak.

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